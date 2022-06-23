Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району, є поранені

Російські окупанти 6 разів ударили по Криворізькому району, поранено двох людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах.

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На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки.

На цей час вже виявили 16 касетних елементів".

Деталі: Резніченко повідомив, що у місті Апостолове поранено двох людей, яких госпіталізували.

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Також він додав, що є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

Вілкул уточнив, що поранення особи отримали не під час обстрілів, а в результаті необережного поводження з боєприпасами, які не розірвалися.