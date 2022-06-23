Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району, є поранені

Ольга Глущенко Четвер, 23 червня 2022, 07:52
Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району, є поранені
ілюстративне фото наслідків обстрілів на Дніпропетровщині

Російські окупанти 6 разів ударили по Криворізькому району, поранено двох людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова: "Ворог 6 разів ударив по Криворізькому району. Підступно поцілив по житлових кварталах.

Реклама:

На вулицях та подвір’ях після обстрілу залишилися касетні  боєприпаси. Рятувальники відвели людей у безпечні місця. Зараз працюють піротехніки.

На цей час вже виявили 16 касетних елементів".

Деталі: Резніченко повідомив, що у місті Апостолове поранено двох людей, яких госпіталізували.

ВІДЕО ДНЯ

Також він додав, що є руйнування житла. Місто частково без світла та води.

Вілкул уточнив, що поранення особи отримали не під час обстрілів, а в результаті необережного поводження з боєприпасами, які не розірвалися.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Дніпропетровська область
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині горіло агропідприємство
Захисники збили вночі над Дніпропетровщиною ракету і безпілотник
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: