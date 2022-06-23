Враг 6 раз ударил по Криворожскому району, есть раненые

Российские оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району, ранены два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам".

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"На улицах и во дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники.

К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов".

Детали: Резниченко сообщил, что в городе Апостолово ранены два человека, которых госпитализировали.

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Также он добавил, что есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.

Вилкул уточнил, что ранения люди получили не во время обстрелов, а в результате неосторожного обращения с неразорвавшимися боеприпасами.