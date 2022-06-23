Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг 6 раз ударил по Криворожскому району, есть раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 07:52
Враг 6 раз ударил по Криворожскому району, есть раненые
иллюстративное фото последствий обстрелов на Днепропетровщине

Российские оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району, ранены два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам".

Реклама:

"На улицах и во дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники.

К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов".

Детали: Резниченко сообщил, что в городе Апостолово ранены два человека, которых госпитализировали.

ВИДЕО ДНЯ

Также он добавил, что есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.

Вилкул уточнил, что ранения люди получили не во время обстрелов, а в результате неосторожного обращения с неразорвавшимися боеприпасами.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: