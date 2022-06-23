Враг 6 раз ударил по Криворожскому району, есть раненые
Российские оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району, ранены два человека.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь: "Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам".
"На улицах и во дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники.
К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов".
Детали: Резниченко сообщил, что в городе Апостолово ранены два человека, которых госпитализировали.
Также он добавил, что есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.
Вилкул уточнил, что ранения люди получили не во время обстрелов, а в результате неосторожного обращения с неразорвавшимися боеприпасами.