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Враг 6 раз ударил по Криворожскому району, есть раненые

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 июня 2022, 07:52
иллюстративное фото последствий обстрелов на Днепропетровщине

Российские оккупанты 6 раз ударили по Криворожскому району, ранены два человека.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь: "Враг 6 раз ударил по Криворожскому району. Коварно попал по жилым кварталам".

"На улицах и во дворах после обстрела остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места. Сейчас работают пиротехники.

К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов".

Детали: Резниченко сообщил, что в городе Апостолово ранены два человека, которых госпитализировали.

Также он добавил, что есть разрушение жилья. Город частично без света и воды.

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Вилкул уточнил, что ранения люди получили не во время обстрелов, а в результате неосторожного обращения с неразорвавшимися боеприпасами.

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
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