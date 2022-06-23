Захисники вже знищили 34 430 окупантів і 183 гелікоптери
Четвер, 23 червня 2022, 09:02
Росія за 120 днів війни в Україні втратила 34 430 військових, 183 гелікоптери та 1 504 танки.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 504 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,
- артилерійських систем – 756 (+4) од,
- РСЗВ – 240 (+1) од,
- засобів ППО – 99 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 183 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,
- крилатих ракет – 137 (+0) од,
- кораблів/катерів – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,
- спеціальної техніки – 60 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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