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Захисники вже знищили 34 430 окупантів і 183 гелікоптери

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 09:02
Захисники вже знищили 34 430 окупантів і 183 гелікоптери
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія за 120 днів війни в Україні втратила 34 430 військових, 183 гелікоптери та 1 504 танки.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 34 430 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 504 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 632 (+18) од,
  • артилерійських систем – 756 (+4) од,
  • РСЗВ – 240 (+1) од,
  • засобів ППО – 99 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 183 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) од,
  • крилатих ракет – 137 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 548 (+5) од,
  • спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.  

Теми: Росіявійна
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