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Защитники уже уничтожили 34 430 оккупантов и 183 вертолета

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 09:02
Защитники уже уничтожили 34 430 оккупантов и 183 вертолета
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Россия за 120 дней войны в Украине потеряла 34 430 военных, 183 вертолета и 1 504 танка.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 504 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
  • РСЗО – 240 (+1) ед,
  • средств ПВО – 99 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 183 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед,
  • крылатых ракет – 137 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) ед,
  • специальной техники – 60 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Темы: Росcиявойна
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