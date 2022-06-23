Защитники уже уничтожили 34 430 оккупантов и 183 вертолета
Четверг, 23 июня 2022, 09:02
Россия за 120 дней войны в Украине потеряла 34 430 военных, 183 вертолета и 1 504 танка.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 34 430 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 504 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 632 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 756 (+4) ед,
- РСЗО – 240 (+1) ед,
- средств ПВО – 99 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 183 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 620 (+6) ед,
- крылатых ракет – 137 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 548 (+5) ед,
- специальной техники – 60 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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