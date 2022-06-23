Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала не менше півгодини

"Українська правда"Четвер, 23 червня 2022, 09:44
Мапа повітряних тривог у Telegram

Майже по всій Україні, окрім, окупованих територій та Криму оголошували повітряну тривогу через обстріли російських окупантів.

Джерело: мапа повітряних тривог у Telegram

Деталі: Повітряна тривога тривала в середньому півгодини. Останньою оголосили відбій у Тернопільській області.

Що було раніше: У ніч на 23 червня росіяни знову обстріляли підрозділи прикордонників у Чернігівській області, вдарили по Харкову, Сумська область минулої доби зазнала масованих обстрілів із Росії, в Херсонській області лунали вибухи, у Донецькій та Луганській області – бої та втрати.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаУкраїна
Головне сьогодні

ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу

фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Остаточне рішення: Євробачення-2023 не відбудеться в Україні

Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі

У столиці затримали диверсантів – Генштаб

Nike вирішив повністю піти з російського ринку

Усі новини...
війна
Війна і політика
Регіони: на Сумщині було під сотню артилерійських "прильотів", поліцейські підірвалися на міні
По всій Україні оголошено повітряну тривогу
Останні новини
19:31
Британія готова допомогти Україні розмінувати узбережжя - Джонсон
19:31
Мирний договір з Україною можливий при повному виконанню ультиматумів Кремля – Пєсков
19:14
відеоПраво бути тим, ким ти є: в Україні випустили ролик на підтримку ЛГБТ-військових
19:02
ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу
19:01
ЄС нарощуватиме імпорт газу з Норвегії на тлі газової кризи
18:59
фотоПес-піротехнік Патрон отримав нагороду кінологічного клубу Ірландії
18:57
"Київстар" розширив ще на 14 країн надання внутрішніх тарифів у роумінгу
18:56
США оголосять про додаткові $500 млн військової допомоги Україні, включно з РСЗВ – ЗМІ
18:48
Росіяни планують "референдуми" 11 вересня в Херсонській та Запорізькій областях – розвідка
18:48
фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість
Усі новини...