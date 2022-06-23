По всій Україні оголошували повітряну тривогу: тривала не менше півгодини

Майже по всій Україні, окрім, окупованих територій та Криму оголошували повітряну тривогу через обстріли російських окупантів.

Джерело: мапа повітряних тривог у Telegram

Деталі: Повітряна тривога тривала в середньому півгодини. Останньою оголосили відбій у Тернопільській області.

Що було раніше: У ніч на 23 червня росіяни знову обстріляли підрозділи прикордонників у Чернігівській області, вдарили по Харкову, Сумська область минулої доби зазнала масованих обстрілів із Росії, в Херсонській області лунали вибухи, у Донецькій та Луганській області – бої та втрати.