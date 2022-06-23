Регіони: на Сумщині було під сотню артилерійських "прильотів", поліцейські підірвалися на міні

У ніч на 23 червня росіяни знову обстріляли підрозділи прикордонників у Чернігівській області, вдарили по Харкову, Сумська область минулої доби зазнала масованих обстрілів із Росії, в Херсонській області лунали вибухи, у Донецькій та Луганській області – бої та втрати.

Джерело: інформація голів областей станом на 8-му ранку четверга 23 червня

Деталі: Чернігівщина: вночі росіяни обстріляли із мінометів підрозділи прикордонників біля села Грем’яч. Втрат немає.

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Сумщина: протягом минулої доби росіяни обстріляли чотири райони області з різних видів зброї. Під сотню артилерійських прильотів з російської сторони.

Один чоловік загинув внаслідок скидання боєприпасу з ворожого безпілотника.

Внаслідок артобстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура сіл Сумського та Конотопського районів, зокрема будинки мирних мешканців, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, фермерське господарство, поранені тварини.

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22 червня пізно ввечері п'ятеро людей були травмовані та одна людина загинула внаслідок підірвання на міні поліцейських під час патрулювання Охтирського району.

Харків: вночі снаряд окупантів влучив у складські приміщення Індустріального району, виникла пожежа, постраждалих немає.

Окремо голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється.

Також вночі росіяни знову обстріляли м. Дергачі, частково зруйнували офісну будівлю.

Досі триває пожежа на газопереробному підприємстві в Ізюмському районі, яка виникла внаслідок обстрілів ще 18 червня. Над ліквідацією працюють рятувальники.

Луганщина: авіаудари та ракетні удари по Сєвєродонецьку та Гірському. Лоскутівка та Рай-Олександрівка окуповані ворогом.

У Сєвєродонецьку та Сиротиному, Золотому та Вовчоярівці атаки відбито.

Окупанти нищать промисловість у Сєвєродонецьку. На цей раз вогнем уражено території цегляного заводу, "Склопластику", а також заводу хімічного нестандартизованого обладнання. Пошкоджено будівлю ІІ прохідної "Азоту".

Одна людина загинула, трьох поранено.

Донеччина: протягом ночі продовжувались артилерійські та мінометні обстріли позицій та населених пунктів. Зафіксовано щонайменше два артобстріли м.Мар'їнка, один – Красногрівки, п’ять – с.Новомихайлівка.

Протягом доби велися обстріли зі стрілецької зброї, танків, артилерії, мінометів, ракет "ЗРС С-300", РСЗВ "Смерч", "Град".

Обстріляно Торецьк, Слов'янськ, Бахмут, с. Іллінівка, с. Бересток, смт Очеретине, с. Георгіївка.

Область без газу і частково без води й електрики.

Загинули троє цивільних, двоє поранені.

Миколаївщина: 22 червня вдень російські окупанти запустили по Миколаєву сім ракет типу "Онікс". Пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки, руйнування різного ступеню – у приватних будинках, також сталася пожежа. Унаслідок обстрілів троє цивільних отримали поранення.

У Баштанському районі вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате.

Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Також продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Миколаївський район: вночі обстрілів зазнало село Новомиколаївка Первомайської громади, внаслідок яких пошкоджені житлові будинки та сільськогосподарська техніка.

На Дніпропетровщині знову війська РФ обстріляли Криворізький район. У Апостоловому двоє людей поранені. Місто часткового без світла та води.

Вулиці та подвір’я засіяні касетними боєприпасами. Людей відвели у безпечні місця і зараз там працюють піротехніки ДСНС.

Херсонщина: впродовж доби в області було гучно: на числені вибухи, обстріли та пожежі скаржилися жителі всієї Херсонщини.

Залишається критичною ситуація у Високопіллі, Новій Воронцовці, Калинівському, Станіславській ТГ, Великоолександрівці.

Внаслідок окупації сотні сіл Херсонщини, зокрема Бериславського району та тих населених пунктів, які на кордоні областей, практично знищені. Пошкоджено та знищено будинки, школи, лікарні, дитячі садочки, заміновано дороги та мости, викрадено техніку.

Відносно спокійно ніч минула на Волині й Закарпатті, у Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Одеській, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській та Житомирській областях.