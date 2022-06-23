По всей Украине объявляли воздушную тревогу: длилась не менее получаса

Почти по всей Украине кроме оккупированных территорий и Крыма объявляли воздушную тревогу из-за обстрелов российских оккупантов.

Источник: карта воздушных тревог в Telegram

Детели: Воздушная тревога продолжалась в среднем полчаса. Последней объявили отбой в Тернопольской области.

Что предшествовало: В ночь на 23 июня россияне снова обстреляли подразделения пограничников в Черниговской области, ударили по Харькову, Сумская область за прошедшие сутки подверглась массированным обстрелам из России, в Херсонской области раздавались взрывы, в Донецкой и Луганской области – бои и потери.