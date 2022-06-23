Після полону в росіян наклав на себе руки експосадовець Нацполіції Херсонщини – ЗМІ
Четвер, 23 червня 2022, 10:52
Місцеві ЗМІ повідомляють, що після полону в окупантів наклав на себе руки 51-річний ексначальник поліції громадської безпеки ГУ Нацполіції Херсонщини Олег Худяков.
Джерело: "Мост" з посиланням на джерела у правоохоронних органах
Деталі: Відомо, що Худяков тиждень перебував у полоні.
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ЗМІ вважають, що окупанти намагалися примусити Худякова до співробітництва, погрожуючи членам сім’ї – у нього залишилися дружина та син.
"Мост" пише, що, ймовірно, за такого вибору Худяков вирішив накласти на себе руки.
Нагадаємо: 23 червня російські військові відпустили з полону проректора Херсонського державного університету.
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