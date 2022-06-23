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После плена у россиян покончил с собой экс-чиновник Нацполиции Херсонщины – СМИ

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 10:52
олег худяков, фото с сайта мост

Местные СМИ сообщают, что после плена у оккупантов покончил с собой 51-летний экс-начальник полиции общественной безопасности ГУ Нацполиции Херсонщины Олег Худяков.

Источник: "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Известно, что Худяков неделю находился в плену.

СМИ считают, что оккупанты пытались принудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам семьи – у него остались жена и сын.

"Мост" пишет, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.

Напомним: 23 июня российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета.

Темы: Херсонская областьоккупацияпленныеРосcия
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