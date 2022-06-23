Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После плена у россиян покончил с собой экс-чиновник Нацполиции Херсонщины – СМИ

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 10:52
После плена у россиян покончил с собой экс-чиновник Нацполиции Херсонщины – СМИ
олег худяков, фото с сайта мост

Местные СМИ сообщают, что после плена у оккупантов покончил с собой 51-летний экс-начальник полиции общественной безопасности ГУ Нацполиции Херсонщины Олег Худяков.

Источник: "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Известно, что Худяков неделю находился в плену.

Реклама:

СМИ считают, что оккупанты пытались принудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам семьи – у него остались жена и сын.

"Мост" пишет, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.

Напомним: 23 июня российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьоккупацияпленныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Принудительная паспортизация: жителям Чаплинки оккупанты угрожают конфискацией недвижимости
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: