После плена у россиян покончил с собой экс-чиновник Нацполиции Херсонщины – СМИ

Местные СМИ сообщают, что после плена у оккупантов покончил с собой 51-летний экс-начальник полиции общественной безопасности ГУ Нацполиции Херсонщины Олег Худяков.

Источник: "Мост" со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Детали: Известно, что Худяков неделю находился в плену.

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СМИ считают, что оккупанты пытались принудить Худякова к сотрудничеству, угрожая членам семьи – у него остались жена и сын.

"Мост" пишет, что, вероятно, при таком выборе Худяков решил покончить с собой.

Напомним: 23 июня российские военные отпустили из плена проректора Херсонского государственного университета.