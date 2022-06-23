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На Кіровоградщині волонтер влаштував бізнес з продажу авто під виглядом "гуманітарки" – ОГП

"Українська правда"Четвер, 23 червня 2022, 11:47
На Кіровоградщині волонтер влаштував бізнес з продажу авто під виглядом гуманітарки – ОГП
Фото пресслужба ОГП

В Кіровоградській області волонтер організував продаж легковиків, які перевозив через кордон під виглядом гуманітарної допомоги.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За даними слідства, волонтер налагодив незаконний механізм збуту легкових авто, складаючи фіктивні документи про нібито їх безоплатну передачу іншим волонтерським громадським організаціям".

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Деталі: Волонтер створив громадську організацію і за цією схемою задекларував на кордоні три легковики, як гуманітарну допомогу. Натомість автомобілі було доставлено місцевому жителю Кропивницького.

Що було раніше: На цьому тижні міністр МВС Денис Монастирський повідомив, що правоохоронці розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги. З них 29 особам повідомлено про підозру.

За даними МВС, найчастіше шахраї збирають кошти на придбання автомобілів високої прохідності начебто для бійців ЗСУ, а потім продають їх за ринковою ціною.

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Теми: війнаволонтериУкраїна
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