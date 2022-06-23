На Кировоградщине волонтер организовал бизнес по продаже авто под видом "гуманитарки" - ОГП

В Кировоградской области волонтер организовал продажу легковых автомобилей, которые перевозили через границу под видом гуманитарной помощи.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "По данным следствия, волонтер наладил незаконный механизм сбыта легковых авто, составляя фиктивные документы о якобы их безвозмездной передаче другим волонтерским общественным организациям".

Детали: Волонтер создал общественную организацию и по этой схеме задекларировал на границе три легковушки, как гуманитарную помощь. Вместо этого, автомобили были доставлены местному жителю Кропивницкого.

Что предшествовало: На этой неделе министр МВД Денис Монастырский сообщил, что правоохранители расследуют 247 уголовных производств относительно хищений гуманитарной помощи. Из них 29 лицам сообщено о подозрении.

По данным МВД, чаще всего мошенники собирают средства на приобретение автомобилей высокой проходимости якобы для бойцов ВСУ, а затем продают их по рыночной цене.