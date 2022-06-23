У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука

Личаківський райсуд Львова 23 червня проводить попереднє засідання у справі про обвинувачення нардепа Віктора Медведчука у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Личаківський райсуд Львова зараз проводить попереднє засідання у справі Медведчука".

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Деталі: У відомстві додали, що засідання проходить у закритому режимі.

На попередньому слуханні суд має визначитися із призначенням справи до слухання по суті.

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