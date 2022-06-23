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У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 12:45
У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука
Віктор Медведчук. Фото СБУ

Личаківський райсуд Львова 23 червня проводить попереднє засідання у справі про обвинувачення нардепа Віктора Медведчука у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Личаківський райсуд Львова зараз проводить попереднє засідання у справі Медведчука".

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Деталі: У відомстві додали, що засідання проходить у закритому режимі.

На попередньому слуханні суд має визначитися із призначенням справи до слухання по суті.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 червня до суду передали обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей.
  • Медведчук обвинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ він вчинив замах на розграбування національних цінностей. Йдеться про незаконний видобуток нафти та газу у шельфі Чорного моря в районі Криму.
  • Щодо іншої – "вугільної" – справи стосовно Медведчука слідство ще триває.
  • 9 червня Личаківський райсуд продовжив термін тримання Медведчука під вартою до 9 серпня. Також за рішенням суду заарештовані 279 картин, статуетки, посуд та залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня в будинку Медведчука.

Теми: Медведчукдержзрадасуд
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