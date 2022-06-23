У Львові у закритому режимі готуються судити Медведчука

Личаківський райсуд Львова 23 червня проводить попереднє засідання у справі про обвинувачення нардепа Віктора Медведчука у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Личаківський райсуд Львова зараз проводить попереднє засідання у справі Медведчука".

Деталі: У відомстві додали, що засідання проходить у закритому режимі.

На попередньому слуханні суд має визначитися із призначенням справи до слухання по суті.

Передісторія:

2 червня до суду передали обвинувальний акт стосовно Медведчука у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей.

Медведчук обвинувачується в тому, що спільно з іншим народним депутатом від "ОПЗЖ", який перебуває в розшуку, а також посадовими особами РФ він вчинив замах на розграбування національних цінностей. Йдеться про незаконний видобуток нафти та газу у шельфі Чорного моря в районі Криму.

Щодо іншої – "вугільної" – справи стосовно Медведчука слідство ще триває.

9 червня Личаківський райсуд продовжив термін тримання Медведчука під вартою до 9 серпня. Також за рішенням суду заарештовані 279 картин, статуетки, посуд та залізничний вагон-ресторан, виявлені під час обшуку 7 червня в будинку Медведчука.