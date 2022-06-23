Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Лычаковский райсуд Львова 23 июня проводит предварительное заседание по обвинению нардепа Виктора Медведчука в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора



Дословно ОГП: "Лычаковский райсуд Львова сейчас проводит предварительное заседание по делу Медведчука".

Детали: В ведомстве добавили, что заседание проходит в закрытом режиме.



На предварительном слушании суд должен определиться с назначением дела к слушанию по существу.



Предыстория:

2 июня в суд передали обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ он покушался на разграбление национальных ценностей. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе Крыма.

По другому – "угольному" – делу в отношении Медведчука следствие еще продолжается.

9 июня Лычаковский райсуд продлил срок содержания Медведчука под стражей до 9 августа. Также по решению того суда арестованы 279 картин, статуэтки, посуда и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные при обыске 7 июня в доме Медведчука.



