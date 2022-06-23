Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Лычаковский райсуд Львова 23 июня проводит предварительное заседание по обвинению нардепа Виктора Медведчука в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора



Дословно ОГП: "Лычаковский райсуд Львова сейчас проводит предварительное заседание по делу Медведчука".

Детали: В ведомстве добавили, что заседание проходит в закрытом режиме.



На предварительном слушании суд должен определиться с назначением дела к слушанию по существу.



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