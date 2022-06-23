Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 12:45
Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука
Виктор Медведчук. Фото СБУ

Лычаковский райсуд Львова 23 июня проводит предварительное заседание по обвинению нардепа Виктора Медведчука в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Лычаковский райсуд Львова сейчас проводит предварительное заседание по делу Медведчука".

Детали: В ведомстве добавили, что заседание проходит в закрытом режиме.

На предварительном слушании суд должен определиться с назначением дела к слушанию по существу.

Предыстория:

Реклама:
  • 2 июня в суд передали обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.
  • Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ он покушался на разграбление национальных ценностей. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе Крыма.
  • По другому – "угольному" – делу в отношении Медведчука следствие еще продолжается.  
  • 9 июня Лычаковский райсуд продлил срок содержания Медведчука под стражей до 9 августа. Также по решению того суда арестованы 279 картин, статуэтки, посуда и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные при обыске 7 июня в доме Медведчука.

     

Темы: Медведчукгосизменасуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: