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Во Львове в закрытом режиме готовятся судить Медведчука

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 12:45
Виктор Медведчук. Фото СБУ

Лычаковский райсуд Львова 23 июня проводит предварительное заседание по обвинению нардепа Виктора Медведчука в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Лычаковский райсуд Львова сейчас проводит предварительное заседание по делу Медведчука".

Детали: В ведомстве добавили, что заседание проходит в закрытом режиме.

На предварительном слушании суд должен определиться с назначением дела к слушанию по существу.

Предыстория:

  • 2 июня в суд передали обвинительный акт в отношении Медведчука по делу о госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей.
  • Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим народным депутатом от "ОПЗЖ", который находится в розыске, а также должностными лицами РФ он покушался на разграбление национальных ценностей. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа в шельфе Черного моря в районе Крыма.
  • По другому – "угольному" – делу в отношении Медведчука следствие еще продолжается.  
  • 9 июня Лычаковский райсуд продлил срок содержания Медведчука под стражей до 9 августа. Также по решению того суда арестованы 279 картин, статуэтки, посуда и железнодорожный вагон-ресторан, обнаруженные при обыске 7 июня в доме Медведчука.

     

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Темы: Медведчукгосизменасуд
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