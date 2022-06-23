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На Київщині готують житло для 2,5 тисячі родин, які втратили домівку через війну – голова ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 13:31
На Київщині готують житло для 2,5 тисячі родин, які втратили домівку через війну – голова ОВА
Знищені будинки в Ірпені Київської області. Фото з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина

Київська облрада 23 червня ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої домівки через бойові дії.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, що допоможуть швидше отримати житло людям, які залишилися без домівок внаслідок війни.

Завдяки цим програмам в найближчий час зможемо почати будівництво 560 будинків та викупити 2000 квартир. 2,5 тисячі сімей отримають житло".

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Деталі: Кулеба зазначив, що це тільки початок відновлення і відбудови Київщини.    

Передісторія: 

  • На початку травня глава Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що в результаті бойових дій у населених пунктах Київщини у 66,7% громад є руйнування. 

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Теми: Київська областьжитлонерухомістьвійна
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