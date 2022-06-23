Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Київщині готують житло для 2,5 тисячі родин, які втратили домівку через війну – голова ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 23 червня 2022, 13:31
Знищені будинки в Ірпені Київської області. Фото з Telegram мера Ірпеня Олександра Маркушина

Київська облрада 23 червня ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої домівки через бойові дії.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, що допоможуть швидше отримати житло людям, які залишилися без домівок внаслідок війни.

Завдяки цим програмам в найближчий час зможемо почати будівництво 560 будинків та викупити 2000 квартир. 2,5 тисячі сімей отримають житло".

Деталі: Кулеба зазначив, що це тільки початок відновлення і відбудови Київщини.    

Передісторія: 

  • На початку травня глава Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що в результаті бойових дій у населених пунктах Київщини у 66,7% громад є руйнування. 

Теми: Київська областьжитлонерухомістьвійна
Головне сьогодні

Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС

Переговори лідерів ЄС щодо статусу кандидата для України складніші, ніж очікувалося - ЗМІ

ЗСУ зупинили наступ ворога на південну околицю Лисичанська - зведення Генштабу

фотоУ Путіна знайшли ще одну розкішну нерухомість

Остаточне рішення: Євробачення-2023 не відбудеться в Україні

Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі

Усі новини...
Київська область
Голова Київської ОВА закликав жителів області зберігати спокій
Росіяни стратили журналіста Левіна – "Репортери без кордонів" 
У Київській області будуть рейди щодо дотримання комендантської години
Останні новини
22:02
Індія сертифікує танкери підсанкційного Совкомфлоту, аби ті надалі перевозили нафту
21:59
відеоЗеленський подякував ЄС за статус кандидата для України
21:28
7 дітей в різних кутках країни: як мама-вихователька, яка зустріла війну за кордоном, евакуювала сім'ю
21:28
За добу росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини
21:27
Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС
21:16
Окупанти проводять "перепис населення" в Маріуполі, збираючи відбитки пальців
21:06
Резиденти Дія.Сіті за лютий-квітень сплатили в бюджет понад мільярд гривень
21:05
Українські захисники можуть відійти у Сєвєродонецьку – ОВА
20:50
До кінця року на голосування Ради винесуть понад 30 євроінтеграційних законопроектів
20:38
У Держдумі пригрозили ракетним ударом по посольству США в Києві
Усі новини...