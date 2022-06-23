На Київщині готують житло для 2,5 тисячі родин, які втратили домівку через війну – голова ОВА
Четвер, 23 червня 2022, 13:31
Київська облрада 23 червня ухвалила дві програми щодо забезпечення житлом людей, які втратили свої домівки через бойові дії.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова Кулеби: "Сьогодні на сесії Київської обласної ради прийняли дві програми, що допоможуть швидше отримати житло людям, які залишилися без домівок внаслідок війни.
Завдяки цим програмам в найближчий час зможемо почати будівництво 560 будинків та викупити 2000 квартир. 2,5 тисячі сімей отримають житло".
Деталі: Кулеба зазначив, що це тільки початок відновлення і відбудови Київщини.
Передісторія:
- На початку травня глава Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що в результаті бойових дій у населених пунктах Київщини у 66,7% громад є руйнування.