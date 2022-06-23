На Киевщине готовят жилье для 2,5 тысячи семей, потерявших дом из-за войны – глава ОВА

Уничтоженные дома в Ирпене Киевской области. Фото из Telegram мэра Ирпеня Александра Маркушина

Киевский облсовет 23 июня принял две программы по обеспечению жильем людей, потерявших свои дома из-за боевых действий.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Сегодня на сессии Киевского областного совета приняли две программы, которые помогут быстрее получить жилье людям, оставшимся без дома в результате войны.

Благодаря этим программам в ближайшее время сможем начать строительство 560 домов и выкупить 2000 квартир. 2,5 тысячи семей получат жилье".

Детали: Кулеба отметил, что это только начало восстановления Киевской области.

Предыстория:

В начале мая глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что в результате боевых действий в населенных пунктах Киевской области в 66,7% общин есть разрушения.