На Киевщине готовят жилье для 2,5 тысячи семей, потерявших дом из-за войны – глава ОВА
Четверг, 23 июня 2022, 13:31
Киевский облсовет 23 июня принял две программы по обеспечению жильем людей, потерявших свои дома из-за боевых действий.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "Сегодня на сессии Киевского областного совета приняли две программы, которые помогут быстрее получить жилье людям, оставшимся без дома в результате войны.
Благодаря этим программам в ближайшее время сможем начать строительство 560 домов и выкупить 2000 квартир. 2,5 тысячи семей получат жилье".
Детали: Кулеба отметил, что это только начало восстановления Киевской области.
Предыстория:
- В начале мая глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, что в результате боевых действий в населенных пунктах Киевской области в 66,7% общин есть разрушения.
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