Лукашенко приїхав до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі
Четвер, 23 червня 2022, 14:13
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до російського лідера Володимира Путіна у Підмосков'я.
Джерело: пресслужба Лукашенка, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналістам
Пряма мова Пєскова: "Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у Завидовому.
У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко.
У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, тому що президент Росії братиме участь у саміті БРІКС".
Деталі: Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо: Путін та Лукашенко зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.
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