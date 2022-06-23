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Лукашенко приїхав до Путіна перед їхньою зустріччю в Білорусі

Роман ПетренкоЧетвер, 23 червня 2022, 14:13
лукашенко з путіним, фото росзмі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко приїхав до російського лідера Володимира Путіна у Підмосков'я.

Джерело: пресслужба Лукашенка, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі журналістам

Пряма мова Пєскова: "Путін і Лукашенко проведуть закриту для ЗМІ неформальну зустріч у Завидовому.

У четвер і в п'ятницю з неформальною поїздкою до Росії перебуває президент Білорусії Лукашенко.

У резиденції в Завидово вони мають неформальне спілкування, яке буде перерване, тому що президент Росії братиме участь у саміті БРІКС".

Деталі: Лукашенко та Путін 25 червня проведуть робочу зустріч у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо: Путін та Лукашенко зустрінуться на Форумі регіонів Союзної держави, який відбудеться 30 червня у Білорусі.

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Теми: ПутінЛукашенкоРосія
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