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Лукашенко приехал к Путину перед их встречей в Беларуси

Роман ПетренкоЧетверг, 23 июня 2022, 14:13
Лукашенко приехал к Путину перед их встречей в Беларуси
лукашенко с путиным, фото россми

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к российскому лидеру Владимиру Путину в Подмосковье.

Источник: пресс-служба Лукашенко, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам

Прямая речь Пескова: "Путин и Лукашенко проведут закрытую для СМИ неформальную встречу в Завидово

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В четверг и в пятницу с неформальной поездкой в России находится президент Белоруссии Лукашенко.

В резиденции в Завидово у них неформальное общение, которое будет прервано, потому что президент России будет принимать участие в саммите БРИКС".

Детали: Лукашенко и Путин 25 июня проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге.

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Напомним: Путин и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Союзного государства, который пройдет 30 июня в Беларуси.

Темы: ПутинЛукашенкоРосcия
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