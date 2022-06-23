Лукашенко приехал к Путину перед их встречей в Беларуси
Четверг, 23 июня 2022, 14:13
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приехал к российскому лидеру Владимиру Путину в Подмосковье.
Источник: пресс-служба Лукашенко, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам
Прямая речь Пескова: "Путин и Лукашенко проведут закрытую для СМИ неформальную встречу в Завидово
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В четверг и в пятницу с неформальной поездкой в России находится президент Белоруссии Лукашенко.
В резиденции в Завидово у них неформальное общение, которое будет прервано, потому что президент России будет принимать участие в саммите БРИКС".
Детали: Лукашенко и Путин 25 июня проведут рабочую встречу в Санкт-Петербурге.
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Напомним: Путин и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Союзного государства, который пройдет 30 июня в Беларуси.