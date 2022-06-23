Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"HIMARS вже в Україні. Дякую моєму американському колезі й другу, міністру оборони Ллойду Остіну за ці потужні засоби", – написав Резніков, пообіцявши російським загарбниками "спекотне літо".

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp June 23, 2022

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували у рамках пакету допомоги від США на 700 млн доларів на початку. Початково планували надати чотири системи.

Повідомлялося, що РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українскькі військові самі визначатимуть дальність застосування.

У середу 22 червня повідомили про завершення навчань з ними для українських військових.

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Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Пентагон готовий надати Україні ще чотири системи в рамках наступних пакетів допомоги.