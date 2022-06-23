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Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков

"Європейська правда"Четвер, 23 червня 2022, 14:44
Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков
Система HIMARS. Фото Wikimedia

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter. 

"HIMARS вже в Україні. Дякую моєму американському колезі й другу, міністру оборони Ллойду Остіну за ці потужні засоби", – написав Резніков, пообіцявши російським загарбниками "спекотне літо". 

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Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS анонсували у рамках пакету допомоги від США на 700 млн доларів на початку. Початково планували надати чотири системи. 

Повідомлялося, що РСЗВ надають з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українскькі військові самі визначатимуть дальність застосування.

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У середу 22 червня повідомили про завершення навчань з ними для українських військових. 

Politico з посиланням на джерела повідомляло, що Пентагон готовий надати Україні ще чотири системи в рамках наступних пакетів допомоги. 

Теми: РезніковСШАзброя
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