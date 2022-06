Перші американські HIMARS вже в Україні – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"HIMARS вже в Україні. Дякую моєму американському колезі й другу, міністру оборони Ллойду Остіну за ці потужні засоби", – написав Резніков, пообіцявши російським загарбниками "спекотне літо".

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp