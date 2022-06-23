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Первые американские HIMARS уже в Украине – Резников

"Европейская правда"Четверг, 23 июня 2022, 14:44
Первые американские HIMARS уже в Украине – Резников
Система HIMARS. Фото Wikimedia

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"HIMARS уже в Украине. Спасибо моему американскому коллеге и другу, министру обороны Ллойду Остину за эти мощные средства", – написал Резников, пообещав российским захватчикам "жаркое лето". 

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Напомним, реактивные системы залпового огня HIMARS анонсировали в рамках пакета помощи от США на 700 млн долларов в начале июня. Первоначально планировали предоставить четыре системы.

Сообщалось, что РСЗО предоставляют с политическим обязательством не применять это оружие по целям на территории России. В то же время, посол США в Украине сказала, что украинские военные сами будут определять дальность применения.

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В среду 22 июня сообщили о завершении учений с ними для украинских военных.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон готов предоставить Украине еще четыре системы в рамках следующих пакетов помощи.

Темы: РезниковСШАоружие
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