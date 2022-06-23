Залужний: Кожен метр захопленої землі залитий кров’ю окупантів

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний запевнив українців, що військові тримаються, хоча ситуація складна.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Ціна свобода висока.

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Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована.

Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції.

Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кров’ю".

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