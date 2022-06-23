Залужный: Каждый метр захваченной земли залит кровью оккупантов.
Четверг, 23 июня 2022, 16:09
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверил украинцев, что военные держатся, хотя ситуация сложная.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: "Цена свободы высока.
Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая.
Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.
Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".
Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.
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