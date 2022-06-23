Залужный: Каждый метр захваченной земли залит кровью оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный заверил украинцев, что военные держатся, хотя ситуация сложная.

Источник: Залужный в Facebook

Прямая речь Залужного: "Цена свободы высока.

Нам очень тяжело, ведь огневое преимущество на стороне противника. Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая.

Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции.

Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью".

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.