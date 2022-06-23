У столиці затримали диверсантів – Генштаб

У Києві затримали низку диверсантів – у них виявили фото залізничної інфраструктури столиці та блокпостів.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 23 червня

Пряма мова Громова: "У Києві затримали двох громадян України, у яких виявили фото залізничної інфраструктури столиці. У Шевченківському районі затримали жінку, у якої були фото блокпостів. У Дніпровському районі затримали чоловіка, якого підозрюють у співпраці з бойовиками так званих Л-ДНР".

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Деталі: За словами представника Генштабу, Росія не відмовляється від своїх планів захопити територію України і зірвати постачання озброєння, але Сили оборони "діють єдино та злагоджено".

Передісторія:

На початку червня очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що на Київщині посилять контроль за дотриманням комендантської години, оскільки в області діють диверсійні групи, і загрози провокацій нікуди не зникли.