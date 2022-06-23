В столице задержали диверсантов – Генштаб

В Киеве задержали ряд диверсантов – у них обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы и блокпостов.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 23 июня

Прямая речь Громова: "В Киеве задержали двух граждан Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой были фотографии блокпостов. В Днепровском районе задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с боевиками так называемых Л-ДНР".

Детали: По словам представителя Генштаба, Россия не отказывается от своих планов захватить территорию Украины и сорвать поставки вооружения, но Силы обороны "действуют едино и слаженно".

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