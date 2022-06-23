В столице задержали диверсантов – Генштаб
В Киеве задержали ряд диверсантов – у них обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы и блокпостов.
Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 23 июня
Прямая речь Громова: "В Киеве задержали двух граждан Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой были фотографии блокпостов. В Днепровском районе задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с боевиками так называемых Л-ДНР".
Детали: По словам представителя Генштаба, Россия не отказывается от своих планов захватить территорию Украины и сорвать поставки вооружения, но Силы обороны "действуют едино и слаженно".
Предыстория:
- В начале июня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа, поскольку в области действуют диверсионные группы, и угрозы провокаций никуда не исчезли.