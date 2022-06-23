Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В столице задержали диверсантов – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 23 июня 2022, 16:32
В столице задержали диверсантов – Генштаб
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов. Фото mediacenter.org.ua

В Киеве задержали ряд диверсантов – у них обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы и блокпостов.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 23 июня

Прямая речь Громова: "В Киеве задержали двух граждан Украины, у которых обнаружили фото железнодорожной инфраструктуры столицы. В Шевченковском районе задержали женщину, у которой были фотографии блокпостов. В Днепровском районе задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с боевиками так называемых Л-ДНР".

Реклама:

Детали: По словам представителя Генштаба, Россия не отказывается от своих планов захватить территорию Украины и сорвать поставки вооружения, но Силы обороны "действуют едино и слаженно".

Предыстория:

  • В начале июня глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что в Киевской области усилят контроль за соблюдением комендантского часа, поскольку в области действуют диверсионные группы, и угрозы провокаций никуда не исчезли.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеввойнадиверсанты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Киев
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
Сообщение о заминировании всех школ Киева не подтвердилось
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
Последние новости
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
Все новости...
Реклама: