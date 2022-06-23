Чоловіку, який закликав росіян бомбити Вінницьку телевежу, присудили 5 років за ґратами

Вінницький міський суд ухвалив ув’язнити на 5 років мешканця Крижополя, який закликав окупаційні війська завдати ракетного удару по Вінницькій телевежі.

Джерело: вирок і матеріали справи на сайті Єдиного реєстру судових рішень

Деталі: Ще до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, засуджений зв’язався через Telegram зі своїми твоаришем, який був колишнім військовослужбовцем армії РФ. Вони переписувались про необхідність артилерійських ударів по українських містах та підриву нацбезпеки України.

1 березня мешканець Вінниччини в Telegram записав аудіо про те, щоби росіянин передав до ФСБ РФ інформацію про необхідність ракетної атаки на Вінницьку телевежу. Задум звинуваченого полягав у тому, що зникнення сигналу телебачення спричинить паніку серед населення та унеможливить сповіщення населення про ракетні загрози.

Слідчі в ході обшуків виявили його телефон, на якому знайшли голосове повідомлення звинуваченого до росіянина в Telegram.

Дослівно: "Братан, може в тебе які є зв`язки з серйозними людьми, скинь це оповєщєніє моє, нехай нах…й в…буть вишку щоб не віщали ці канали, ….., скинь комусь …., пускай оні передадуть дальше на вашу службу безопасності, надо прекратить телевещаніє, іменно етіх каналов внутрєніх украінскіх, бо тут реально всьо перекручівают….".

Деталі: Окрім того, після голосового повідомлення, надісланого о 18:31 1 березня, звинувачений долучив ще текстове.

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Дослівно: "Я же живу на Україні, ти понімаєш, я за цим ходом собитій дивлюся вот еті канали "СТБ", "Інтер", "1+1", "ІСТВ", і як вони віщают, які вони віщають, як вони людей настраюють, зомбірують, понімаєш, і люди збираються і йдуть на мобілізацію. Їм показують, що перелом аху..ний, в сторону української армії, а на самом дєлє, це не так. Вони підписують документи, а потом назад вже немає як, коли попадають на передову, бо вже куда назад? Тебе розстріляють. Понімаєш? Давно надо било вишку в`ї..т. Передай ето сообщеніє, тим кого ти знаєш, пускай прислушаются. Я ж тут живу, я ж в курсе дела, мнє лучше знать, настроєніє людей, после етіх каналов".

Деталі: У переписці з росіянином засуджений підтримував якомога швидшу окупацію України російськими військами, в тому числі Вінниці.

Із 2 березня чоловік перебував під вартою після того, як його затримали вдома співробітники Служби безпеки України.

Під час судового засідання чоловік зізнався в скоєному, розкаявся у своїх вчинках та підтвердив всі факти, установлені слідством.

Нагадаємо: 16 березня російські війська завдали ракетного удару по Вінницькій телевежі. Внаслідок атаки повилітали шибки з технічного приміщення на території вежі, постраждалих не було. Після удару ефірне мовлення в області певний час не працювало.