Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Чоловіку, який закликав росіян бомбити Вінницьку телевежу, присудили 5 років за ґратами

Денис КарловськийЧетвер, 23 червня 2022, 17:02
Чоловіку, який закликав росіян бомбити Вінницьку телевежу, присудили 5 років за ґратами
вінницька телевежа

Вінницький міський суд ухвалив ув’язнити на 5 років мешканця Крижополя, який закликав окупаційні війська завдати ракетного удару по Вінницькій телевежі.

Джерело: вирок і матеріали справи на сайті Єдиного реєстру судових рішень

Деталі: Ще до початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, засуджений зв’язався через Telegram зі своїми твоаришем, який був колишнім військовослужбовцем армії РФ. Вони переписувались про необхідність артилерійських ударів по українських містах та підриву нацбезпеки України.

Реклама:

1 березня мешканець Вінниччини в Telegram записав аудіо про те, щоби росіянин передав до ФСБ РФ інформацію про необхідність ракетної атаки на Вінницьку телевежу. Задум звинуваченого полягав у тому, що зникнення сигналу телебачення спричинить паніку серед населення та унеможливить сповіщення населення про ракетні загрози.

Слідчі в ході обшуків виявили його телефон, на якому знайшли голосове повідомлення звинуваченого до росіянина в Telegram.

Дослівно: "Братан, може в тебе які є зв`язки з серйозними людьми, скинь це оповєщєніє моє, нехай нах…й в…буть вишку щоб не віщали ці канали, ….., скинь комусь …., пускай оні передадуть дальше на вашу службу безопасності, надо прекратить телевещаніє, іменно етіх каналов внутрєніх украінскіх, бо тут реально всьо перекручівают….".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Окрім того, після голосового повідомлення, надісланого о 18:31 1 березня, звинувачений долучив ще текстове.

Дослівно: "Я же живу на Україні, ти понімаєш, я за цим ходом собитій дивлюся вот еті канали "СТБ", "Інтер", "1+1", "ІСТВ", і як вони віщают, які вони віщають, як вони людей настраюють, зомбірують, понімаєш, і люди збираються і йдуть на мобілізацію. Їм показують, що перелом аху..ний, в сторону української армії, а на самом дєлє, це не так. Вони підписують документи, а потом назад вже немає як, коли попадають на передову, бо вже куда назад? Тебе розстріляють. Понімаєш? Давно надо било вишку в`ї..т. Передай ето сообщеніє, тим кого ти знаєш, пускай прислушаются. Я ж тут живу, я ж в курсе дела, мнє лучше знать, настроєніє людей, после етіх каналов".

Деталі: У переписці з росіянином засуджений підтримував якомога швидшу окупацію України російськими військами, в тому числі Вінниці.

Із 2 березня чоловік перебував під вартою після того, як його затримали вдома співробітники Служби безпеки України.

Під час судового засідання чоловік зізнався в скоєному, розкаявся у своїх вчинках та підтвердив всі факти, установлені слідством. 

Нагадаємо: 16 березня російські війська завдали ракетного удару по Вінницькій телевежі. Внаслідок атаки повилітали шибки з технічного приміщення на території вежі, постраждалих не було. Після удару ефірне мовлення в області певний час не працювало.

Теми: Вінницяколабораціядержзрадасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Вінниця
У Вінниці схопили на гарячому лікаря, який продав більше 200 довідок ухилянтам
Не втекти: ГУР у роковини удару по Вінниці згадало про вбитого в РФ командира субмарини
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: