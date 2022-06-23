Мужчине, призвавшему россиян бомбить Винницкую телемачту, присудили 5 лет тюрьмы

Винницкий городской суд постановил заключить в тюрьму на 5 лет жителя Крыжополя, который призвал оккупационные войска нанести ракетный удар по Винницкой телебашне.

Источник: приговор и материалы дела на сайте Единого реестра судебных решений

Детали: Еще до начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину, осужденный связался через Telegram со своим товаришем, который является бывшим военнослужащим армии РФ. Они переписывались о необходимости артиллерийских ударов по украинским городам и подрыве нацбезопасности Украины.

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1 марта житель Винницкой области в Telegram записал аудио о том, чтобы россиянин передал в ФСБ РФ информацию о необходимости проведения ракетной атаки по Винницкой телемачте. Замысел обвиняемого заключался в том, что исчезновение сигнала телевидения повлечет за собой панику среди населения и исключит возможность уведомления населения о ракетных угрозах.

Следователи в ходе обысков обнаружили его телефон, на котором нашли голосовое сообщение обвиняемого россиянину в Telegram.

Дословно: "Братан, может у тебя какие есть связи с серьезными людьми, скинь это уведомление мое, пусть нах…и в…бут в вышку чтобы не вещали эти каналы, ….., скинь кому-то…., пускай они передадут дальше на вашу службу безопасности, надо прекратить телевещание, именно этих каналов внутренних украинских, ибо здесь реально все перекручивают….".

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Детали: Кроме того, после голосового сообщения, отправленного в 18:31 1 марта, обвиняемый приобщил еще текстовое.

Дословно: "Я же живу на Украине, ты понимаешь, я за этим ходом событий смотрю вот эти каналы "СТБ", "Интер", "1+1", "ICTV", и как они вещают, как они вещают, как они людей настраивают, зомбируют, понимаешь, и люди собираются и идут на мобилизацию.

Им показывают, что перелом аху..ный, в сторону украинской армии, а на самом деле, это не так. Они подписывают документы, а потом назад уже нет как, когда попадают на передовую, потому что уже куда назад?.. Тебя расстреляют.

Давно надо было вышку въе...ть. Передай это сообщение тем, кого знаешь, пускай прислушаются. Я ж тут живу, я в курсе дела, мне лучше знать, настроение людей после этих каналов".

Детали: В переписке с россиянином осужденный поддерживал скорейшую оккупацию Украины российскими войсками, в том числе Винницы.

Со 2 марта мужчина находился под стражей после того, как его задержали дома сотрудники Службы безопасности Украины.

Во время судебного заседания мужчина признался в содеянном, раскаялся в своих поступках и подтвердил все факты, установленные следствием.

Напомним: 16 марта российские войска нанесли ракетный удар по Винницкой телевышке. В результате атаки вылетели стекла из технического помещения на территории башни, пострадавших не было. После удара эфирное вещание в области некоторое время не работало.