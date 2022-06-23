Саміт ЄС не зміг досягти прориву у розблокуванні процесу вступу країн Західних Балкан

Саміт лідерів ЄС та країн Західних Балкан не зміг у четвер вийти з глухого кута у зв’язку з загальмованим процесом вступу Північної Македонії та Албанії в ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Лідери шести балканських країн Албанії, Боснії, Косово, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії висловили розчарування в тому, що переговори про вступ не почалися або застопорилися через роки після того, як їм пообіцяли можливе членство в ЄС.

"Те, що сталося, є серйозним ударом по довірі (до) Європейського Союзу", - заявив прем'єр-міністр Північної Македонії Дімітар Ковачевський після саміту ЄС-Балкани.

На саміті ЄС підтвердив свою обіцянку, дану майже два десятиліття тому, надати балканським країнам членство після того, як вони запровадять глибокі економічні, судові та політичні реформи.

"Зустріч чітко і недвозначно повторила європейську перспективу Західних Балкан і майбутнє регіону в Європейському Союзі", - сказав представник ЄС.

Але вето Болгарії, члена ЄС, залишається в силі з 2020 року, коли вона заблокувала переговори про вступ з Північною Македонією через суперечку, пов’язану з історією та мовою. Переговори Албанії також заблоковані, оскільки ЄС пов’язує її прогрес із прогресом Північної Македонії.

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Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама сказав, що це "ганьба", а також звинуватив лідерів ЄС у "безсиллі" за те, що вони не змогли натиснути на Софію, щоб вона пішла на поступки.

"Це ганьба з боку Болгарії, яка тримає в заручниках дві держави НАТО, Албанію і Північну Македонію, у розпал війни на задвірку Європи, а 27 країн сидять нерухомо в страшному прояві імпотенції", - сказав Еді Рама.

Рама сказав, що чітко висловив свою позицію лідерам на їх закритому засіданні в четвер. Однак розпад болгарської урядової коаліції в середу означав, що в Брюсселі немає можливості прориву.

"Навіть пандемія... загрозлива війна не змогла їх об’єднати", – сказав Рама про роз’єднаність лідерів ЄС.

Однак прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков, який представляв свою країну, незважаючи на втрату вотуму довіри в середу, заявив, що сподівається на підтримку Північної Македонії в болгарському парламенті найближчим часом, не надавши додаткових подробиць.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також заявив, що це питання може бути вирішено наступного тижня, посилаючись на сподівання, що болгарський парламент знову збереться, щоб підтримати скасування вето щодо Північної Македонії.

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