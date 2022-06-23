Саммит ЕС не смог добиться прорыва в разблокировании процесса вступления стран Западных Балкан

лидеры ес и стран западных балкан на саммите в брюсселе 23 июня. фото: getty images

Саммит лидеров ЕС и стран Западных Балкан не смог в четверг выйти из тупика в связи с заторможенным процессом вступления Северной Македонии и Албании в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Лидеры шести балканских стран Албании, Боснии, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии выразили разочарование в том, что переговоры о вступлении не начались или застопорились спустя годы после того, как им пообещали возможное членство в ЕС.

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"Случившееся является серьезным ударом по доверию (к) Европейскому Союзу", - заявил премьер-министр Северной Македонии Димитар Ковачевский после саммита ЕС-Балканы.

На саммите ЕС подтвердил свое обещание, данное почти два десятилетия назад, предоставить балканским странам членство после того, как они введут глубокие экономические, судебные и политические реформы.

"Встреча четко и недвусмысленно повторила европейскую перспективу Западных Балкан и будущее региона в Европейском Союзе", – сказал представитель ЕС.

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Но вето Болгарии, члена ЕС, остается в силе с 2020 года, когда она заблокировала переговоры о вступлении с Северной Македонией из-за спора, связанного с историей и языком. Переговоры Албании также заблокированы, поскольку ЕС увязывает ее прогресс с прогрессом Северной Македонии.

Премьер-министр Албании Эди Рама сказал, что это позор, а также обвинил лидеров ЕС в бессилии за то, что они не смогли надавить на Софию, чтобы она пошла на уступки.

"Это позор со стороны Болгарии, которая держит в заложниках два государства НАТО, Албанию и Северную Македонию, в разгар войны на задворках Европы, а 27 стран сидят неподвижно в страшном проявлении импотенции", - сказал Эдди Рама.

Рама сказал, что четко выразил свою позицию лидерам на закрытом заседании в четверг. Однако распад болгарской правительственной коалиции в среду означал, что у Брюсселе нет возможности прорыва.

"Даже пандемия... угрожающая война не смогла их объединить", - сказал Рама о разобщенности лидеров ЕС.

Однако премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, представлявший свою страну, несмотря на потерю вотума доверия в среду, заявил, что надеется на поддержку Северной Македонии в болгарском парламенте в ближайшее время, не предоставив дополнительных подробностей.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что этот вопрос может быть решен на следующей неделе, ссылаясь на надежду, что болгарский парламент снова соберется, чтобы поддержать отмену вето в отношении Северной Македонии.

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