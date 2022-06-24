Росіяни ввечері накрили мінометним вогнем громаду на Сумщині – ОВА
Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє про обстріли з боку Росії протягом минулого дня і ввечері – після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь.
Джерело: Живицький у Telegram
Пряма мова: "Майже о 14 годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади.
Жертв та руйнувань немає.
Близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів.
Використовували заборонену зброю – фосфорні снаряди.
Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні.
Також пошкоджена господарська споруда".
Деталі: Крім того, Живицький додав, що після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів.
Інформацію про постраждалих та руйнувань уточнюють.