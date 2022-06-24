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Росіяни ввечері накрили мінометним вогнем громаду на Сумщині – ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 червня 2022, 00:27
ілюстративне фото ОВА

Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляє про обстріли з боку Росії протягом минулого дня і ввечері – після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова: "Майже о 14 годині ворог запустив зі своєї сторони безпілотник, який скинув вибухівку на територію Краснопільської громади.

Жертв та руйнувань немає.

Близько 17 години з території Росії ворог обстріляв Юнаківську громаду з "Градів", 30 прильотів.

Використовували заборонену зброю – фосфорні снаряди.

Постраждала дитину, госпіталізували до лікарні.

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Також пошкоджена господарська споруда".

Деталі: Крім того, Живицький додав, що після 20 години по Середино-Будській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь. Близько 20 вибухів.

Інформацію про постраждалих та руйнувань уточнюють.

Теми: Сумська областьвійнаРосіяобстріл
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