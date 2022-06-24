Россияне вечером накрыли минометным огнем общину в Сумской области – ОВА
Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает об обстрелах со стороны России в течение прошедшего дня и вечером – после 20 часов по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь: "Почти в 14 часов враг запустил со своей стороны беспилотник, сбросивший взрывчатку на территорию Краснопольского общества.
Жертв и разрушений нет.
Около 17 часов с территории России враг обстрелял Юнаковскую общину из "Градов", 30 прилетов.
Использовали запрещенное оружие – фосфорные снаряды.
Пострадала ребенка, была госпитализирована в больницу.
Также повреждено хозяйственное сооружение".
Детали: Кроме того, Живицкий добавил, что после 20 часов по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь. Около 20 взрывов.
Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.