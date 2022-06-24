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Россияне вечером накрыли минометным огнем общину в Сумской области – ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 24 июня 2022, 00:27
иллюстративное фото ОВА

Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий сообщает об обстрелах со стороны России в течение прошедшего дня и вечером – после 20 часов по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь: "Почти в 14 часов враг запустил со своей стороны беспилотник, сбросивший взрывчатку на территорию Краснопольского общества.

Жертв и разрушений нет.

Около 17 часов с территории России враг обстрелял Юнаковскую общину из "Градов", 30 прилетов.

Использовали запрещенное оружие – фосфорные снаряды.

Пострадала ребенка, была госпитализирована в больницу.

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Также повреждено хозяйственное сооружение".

Детали: Кроме того, Живицкий добавил, что после 20 часов по Середино-Будской общине россияне открыли минометный огонь. Около 20 взрывов.

Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.

Темы: Сумская областьвойнаРосcияобстрел
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