Росія винна у створенні глобальної продовольчої кризи – ЄС
Європейська Рада визнала Росію країною, яка використовує продукти харчування у війні з Україною і одноосібно несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.
Джерело: Висновки саміту ЄС
Дослівно: "Росія, яка використовує продукти харчування у війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала".
Деталі: Європейська Рада закликала Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об’єкти і вивезення зерна, а також розблокувати Чорне море, зокрема Одеський порт, щоб дозволити експорт зерна та комерційні судноплавні операції.
Європейська Рада підтримує зусилля Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй щодо цього, а також підкреслює, що санкції ЄС проти Росії дозволяють вільний обіг сільськогосподарської та продукції харчування і доставку гуманітарної допомоги.
Крім того, європейські лідери закликали Єврокомісію та країни-члени ЄС у взаємодії з міжнародними партнерами та організаціями, зокрема, в рамках ООН та "Великої сімки" сприяти вирішенню продовольчої небезпеки.