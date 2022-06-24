Росія винна у створенні глобальної продовольчої кризи – ЄС

Європейська Рада визнала Росію країною, яка використовує продукти харчування у війні з Україною і одноосібно несе відповідальність за глобальну продовольчу кризу.

Джерело: Висновки саміту ЄС

Дослівно: "Росія, яка використовує продукти харчування у війні проти України, несе одноосібну відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спровокувала".

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Деталі: Європейська Рада закликала Росію негайно припинити атаки на сільськогосподарські об’єкти і вивезення зерна, а також розблокувати Чорне море, зокрема Одеський порт, щоб дозволити експорт зерна та комерційні судноплавні операції.

Європейська Рада підтримує зусилля Генерального секретаря Організації Об’єднаних Націй щодо цього, а також підкреслює, що санкції ЄС проти Росії дозволяють вільний обіг сільськогосподарської та продукції харчування і доставку гуманітарної допомоги.

Крім того, європейські лідери закликали Єврокомісію та країни-члени ЄС у взаємодії з міжнародними партнерами та організаціями, зокрема, в рамках ООН та "Великої сімки" сприяти вирішенню продовольчої небезпеки.