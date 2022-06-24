Россия виновата в создании глобального продовольственного кризиса – ЕС

Европейский Совет признал Россию страной, которая использует продукты питания в войне с Украиной и единолично несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Источник: Выводы саммита ЕС

Дословно: "Россия, которая использует продукты питания в войне против Украины, несет единоличную ответственность за глобальный кризис продовольственной безопасности, который она спровоцировала".

Детали: Европейский Совет призвал Россию немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерна, а также разблокировать Черное море, в частности, Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции.

Европейский Совет поддерживает усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по этому поводу, а также подчеркивает, что санкции ЕС против России позволяют свободное обращение сельскохозяйственной продукции и питания и доставку гуманитарной помощи.

Кроме того, европейские лидеры призвали Еврокомиссию и страны-члены ЕС во взаимодействии с международными партнерами и организациями, в частности, в рамках ООН и "Большой семерки" способствовать решению продовольственной опасности.