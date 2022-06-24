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Федерація дзюдо відмовилася від міжнародних турнірів. Туди раніше запросили росіян

Роман ПетренкоП'ятниця, 24 червня 2022, 08:58
фду, фото ілюстративне

Федерація дзюдо України надіслала листа до більш ніж 100 національних федерації дзюдо, в якому засуджує дозвіл росіян та білорусів виступати на турнірах, а також оголошує про відмову українців брати у них участь.

Джерело: ФДУ

Дослівно: "У той час, коли весь цивілізований світ усілякими санкціями намагається зупинити російську агресію в Україні, Міжнародна федерація дзюдо вирішує дати дозвіл дзюдоїстам Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, які вона організовує, у статусі нейтральних атлетів.

Міжнародна федерація дзюдо стала першою з міжнародних федерацій з видів спорту, яка грубо проігнорувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.     

Про який нейтральний статус спортсменів Росії та Білорусі ми можемо говорити, якщо ці збірні протягом усього періоду війни тренуються централізовано за бюджетні кошти своїх держав чи національних федерацій.

Усі, хто хоч трохи стежить за світовим спортом, розуміють, що російські спортсмени є ключовою частиною пропаганди агресивної політики цієї країни. Говорячи про Росію та спорт жодним чином не можна говорити, що "спорт поза політикою". Мовчання російських та білоруських спортсменів та тренерів підтримує війну проти України та вбиває тисячі українських громадян.

Ми глибоко розчаровані рішенням IJF та вирішили відмовитись від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо, до усунення Федерацій дзюдо Росії та Білорусі від участі у змаганнях IJF у будь-якому статусі".

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Деталі: Федерація також надіслала відеофайли з тренерами збірної РФ, які демонструють, що окупанти використовують символи "Z" та "V" під час дитячих змагань у Росії.

Нагадаємо: Президент країни-окупанта Росії Володимир Путін через напад на Україну втратив статус почесного президента та посла Міжнародної федерації дзюдо.

Теми: спортвійнаРосіяБілорусь
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