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Федерация дзюдо отказалась от международных турниров. Туда раньше пригласили россиян

Роман ПетренкоПятница, 24 июня 2022, 08:58
Федерация дзюдо отказалась от международных турниров. Туда раньше пригласили россиян

Федерация дзюдо Украины направила письмо более чем 100 национальным федерациям дзюдо, в котором осуждает разрешение россиян и беларусов выступать на турнирах, а также объявляет об отказе украинцев участвовать в них.

Источник: ФДУ

Дословно: "В то время, когда весь цивилизованный мир всяческими санкциями пытается остановить российскую агрессию в Украине, Международная федерация дзюдо решает дать разрешение дзюдоистам России и Беларуси принимать участие в организуемых ею соревнованиях в статусе нейтральных атлетов.

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Международная федерация дзюдо стала первой из международных федераций по видам спорта, грубо проигнорировавшая рекомендации Международного олимпийского комитета.

О каком нейтральном статусе спортсменов России и Беларуси мы можем говорить, если эти сборные в течение всего периода войны тренируются централизованно на бюджетные средства своих государств или национальных федераций.

Все, кто мало-мальски следит за мировым спортом, понимают, что российские спортсмены являются ключевой частью пропаганды агрессивной политики этой страны. Говоря о России и спорте никак нельзя говорить, что "спорт вне политики". Молчание российских и беларусских спортсменов и тренеров поддерживает войну против Украины и убивает тысячи граждан Украины.

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Мы глубоко разочарованы решением IJF и решили отказаться от участия во всех спортивных мероприятиях, проводимых Международной федерацией дзюдо, до устранения Федераций дзюдо России и Беларуси от участия в соревнованиях IJF в любом статусе".

Детали: Федерация также послала видеофайлы с тренерами сборной РФ, которые демонстрируют, что оккупанты используют символы "Z" и "V" во время детских соревнований в России.

Напомним: Президент страны-оккупанта России Владимир Путин из-за нападения на Украину потерял статус почетного президента и посла Международной федерации дзюдо.

Темы: спортвойнаРосcияБеларусь
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