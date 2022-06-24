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США на саміті НАТО оголосять кроки для зміцнення європейської безпеки

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 10:14

США наступного тижня на саміті НАТО в Мадриді оголосять про кроки для зміцнення європейської безпеки.

Про це повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"США оголосять про кроки для зміцнення європейської безпеки разом із очікуваними новими внесками від союзників", - сказав він.

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Кірбі додав, що у Мадриді наступного тижня лідери держав Альянсу оголосять про нові зобов'язання щодо зміцнення оборони та стримування НАТО.

Він додав, що вперше на саміті візьмуть участь лідери Індо-Тихоокеанського регіону з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея. 

Це ясно дає зрозуміти, що "незалежно від того, чи буде це в Європі чи Індо-Тихоокеанському регіоні, Сполучені Штати та наші союзники та партнери будуть захищати принципи суверенітету та територіальної цілісності", наголосив Кірбі.

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23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.

Пакет включає зброю та обладнання, зокрема нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії, яка вже була надана.

Теми: СШАНАТО
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