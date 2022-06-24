США на саміті НАТО оголосять кроки для зміцнення європейської безпеки

США наступного тижня на саміті НАТО в Мадриді оголосять про кроки для зміцнення європейської безпеки.

Про це повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"США оголосять про кроки для зміцнення європейської безпеки разом із очікуваними новими внесками від союзників", - сказав він.

Кірбі додав, що у Мадриді наступного тижня лідери держав Альянсу оголосять про нові зобов'язання щодо зміцнення оборони та стримування НАТО.

Він додав, що вперше на саміті візьмуть участь лідери Індо-Тихоокеанського регіону з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея.

Це ясно дає зрозуміти, що "незалежно від того, чи буде це в Європі чи Індо-Тихоокеанському регіоні, Сполучені Штати та наші союзники та партнери будуть захищати принципи суверенітету та територіальної цілісності", наголосив Кірбі.

23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.

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