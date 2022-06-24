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США на саммите НАТО объявят шаги по укреплению европейской безопасности

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 10:14

США на следующей неделе на саммите НАТО в Мадриде объявят о шагах по укреплению европейской безопасности.

Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"США объявят о шагах по укреплению европейской безопасности вместе с ожидаемыми новыми вкладами от союзников", - сказал он.

Кирби добавил, что в Мадриде на следующей неделе лидеры государств Альянса объявят о новых обязательствах по укреплению обороны и сдерживанию НАТО.

Он добавил, что впервые в саммите примут участие лидеры Индо-Тихоокеанского региона: Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея.

Это ясно дает понять, что "независимо от того, будет ли это в Европе или в Индо-Тихоокеанском регионе, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут защищать принципы суверенитета и территориальной целостности", подчеркнул Кирби.

23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.

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Пакет включает в себя оружие и оборудование, в том числе новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.

Темы: СШАНАТО
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