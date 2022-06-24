Зеленський: Отримання статусу кандидата на вступ до ЄС – це заручини

Президент Володимир Зеленський порівняв отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу з заручинами.

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У площині не політичних, а людських відносин отримання статусу кандидата – це заручини. Серйозний крок у взаєминах України та ЄС. Це не просто дружба, не симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому".

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Деталі: За словами Зеленського, відтепер ми не відносимось до "третіх країн". Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС.

Також уряд розробив дорожню карту щодо втілення законодавства, норм та правила ЄС у всіх сферах життя. Окрім цього, парламент повинен схвалити ряд євроінтеграційних законів.

Президент наголосив, що Україна втілює реформи через власні переконання, оскільки прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини.

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Що було раніше: 23 червня Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.