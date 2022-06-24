Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Отримання статусу кандидата на вступ до ЄС – це заручини

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 10:25
Фото прессслужба президента

Президент Володимир Зеленський порівняв отримання Україною статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу з заручинами.

Джерело: відеозвернення Володимира Зеленського

Пряма мова Зеленського: "У площині не політичних, а людських відносин отримання статусу кандидата – це заручини. Серйозний крок у взаєминах України та ЄС. Це не просто дружба, не симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим. У найближчому майбутньому".

Деталі: За словами Зеленського, відтепер ми не відносимось до "третіх країн". Україна зможе долучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС.

Також уряд розробив дорожню карту щодо втілення законодавства, норм та правила ЄС у всіх сферах життя. Окрім цього, парламент повинен схвалити ряд євроінтеграційних законів.

Президент наголосив, що Україна втілює реформи через власні переконання, оскільки прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини.

Що було раніше: 23 червня Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі затвердили рішення надати Україні статус кандидата на вступ.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийЄСУкраїнаєвроінтеграція
Головне сьогодні

відео, фотоУ Тбілісі відбувся антиурядовий мітинг, до учасників звернулись Зеленський та Арахамія

відеоУкраїнці за 3 дні скинули Притулі гроші на 4 "Байрактари" для ЗСУ

Верховний суд США скасував рішення 50-річної давності, яке давало право на аборти

Блінкен: Росія вже програла війну

У Держдумі РФ пригрозили, що у разі Третьої світової Лондон будуть бомбити першим

ЗСУ відтіснили ворога на Херсонщині й відбили штурм біля Лисичанська – зведення Генштабу

Усі новини...
Зеленський
Зеленський може звільнити Баканова з посади глави СБУ – Politico
Зеленський про кандидатство України в ЄС: одне з найважливіших рішень за 30 років
Зеленський: Ми будуватимемо державу з потужним захистом, як в Ізраїлі
Останні новини
00:31
У Міноборони США схвалюють відхід ЗСУ з Сєвєродонецька
23:44
Блінкен про морську блокаду РФ: Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?
23:28
У Білорусі засудили редактора "Вікіпедії" через правки до статті про війну РФ в Україні
23:15
Зеленський про "підкорення Евересту" ЄС: Ми подолали 7 тисяч метрів
22:46
Економічні новини 24 червня: Україна отримає 9 мільярдів євро від ЄС, Укрпошта за крок від купівлі банку
22:43
Канада дозволила конфіскувати російські активи та передавати їх на відбудову України
22:42
"Межигір’я" офіційно стане парком-пам’яткою
22:35
Кілька тисяч дельфінів загинули в Чорному морі через російську агресію – біолог
22:30
Україна і Франція спільно розслідуватимуть воєнні злочини РФ
22:29
"Нам потрібні гарантії безпеки з обох сторін": координатор "Лікарів без кордонів" про роботу в Україні
Усі новини...