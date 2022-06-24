Зеленский: Получение статуса кандидата на вступление в ЕС – это помолвка

Президент Владимир Зеленский сравнил получение Украиной статуса кандидата на вступление в Европейский Союз с помолвкой.

Источник: видеообращение Владимира Зеленского

Прямая речь Зеленского: "В плоскости не политических, а человеческих отношений получение статуса кандидата – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба, не симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым. В ближайшем будущем".

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Детали: По словам Зеленского, отныне мы не относимся к "третьим странам". Украина сможет присоединяться к работе отдельных органов и новых программ ЕС.

Также правительство разработало дорожную карту по воплощению законодательства, норм и правила ЕС во всех сферах жизни. Кроме того, парламент должен одобрить ряд евроинтеграционных законов.

Президент подчеркнул, что Украина воплощает реформы по собственным убеждениям, поскольку стремится не присоединиться, а вернуться в европейскую семью.

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Что предшествовало: 23 июня лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.