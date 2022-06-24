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Десантник розповів, як збив російський вертоліт-шпигун "Алігатор"

Роман ПетренкоП'ятниця, 24 червня 2022, 11:18
Десантник розповів, як збив російський вертоліт-шпигун Алігатор

Десантники відзвітували про знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор" на східному напрямку.

Джерело: 80 окрема ДШБ ЗСУ

Деталі: Десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади ДШВ 22 червня було знищено два БТРи і дві БМД противника. Проте, головним бойовим досягненням того дня, – стало знищення силами протиповітряної оборони російського розвідувально-ударного вертольота Ка-52 "Алігатор".

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Стрілець-зенітник Назар (на фото) розповів, що приблизно о восьмій годині ранку в небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52, які, ймовірно, проводили авіарозвідку. Ракета десантника з ПЗРК "Ігла" влучила у "вертушку".

З підбитого гелікоптера повалив чорний дим.

Також військовий зазначає, що знищення вертольота він присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць з дня народження.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагадаємо: 23 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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