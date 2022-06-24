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Десантник рассказал, как сбил российский вертолет-шпион "Аллигатор"

Роман ПетренкоПятница, 24 июня 2022, 11:18

Десантники отчитались об уничтожении силами противовоздушной обороны российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" на восточном направлении.

Источник: 80 отдельная ДШБ ВСУ

Детали: Десантно-штурмовыми и артиллерийскими подразделениями Львовской бригады ДШВ 22 июня были уничтожены два БТРа и две БМД противника. Однако главным боевым достижением того дня стало уничтожение силами противовоздушной обороны российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор".

Стрелец-зенитчик Назар (на фото) рассказал, что примерно в восемь часов утра в небе появилось три вражеских вертолета Ка-52, которые, вероятно, проводили авиаразведку. Ракета десантника из ПЗРК "Игла" попала в "вертушку".

С подбитого вертолета повалил черный дым.

Также военный отмечает, что уничтожение вертолета он посвятил своему ребенку, которому недавно исполнился месяц со дня рождения.

 

Напомним: 23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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