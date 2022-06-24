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Киянин організував схему вивозу призовників за кордон як волонтерів за $10 тис. - прокуратура

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 11:21
Киянин організував схему вивозу призовників за кордон як волонтерів за $10 тис. - прокуратура
Фото пресслужба Київської міської прокуратури

У Києві 50-річний чоловік пропонував призовникам виїхати за кордон з України з підробленими документами волонтерської організації. За свої "послуги" ділок просив $10 тис.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Дослівно: "Заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру".

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Деталі: Ділок також пропонував у Telegram виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

Зловмисника затримали на "гарячому" під час отримання $4 тис. за виготовлене посвідчення волонтера. В цілому злочинна діяльність киянина принесла йому 40 тис. грн зиску.

Що було раніше: Наприкінці травня силовики викрили киянина, який організував незаконне переправлення потенційних призовників через державний кордон. Правопорушник обіцяв чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років, які шукали вихід, щоб не йти служити, безперешкодне переправлення до Молдови через пункти пропуску в Одеській області.

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Теми: Київполіціяпрокуратура
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