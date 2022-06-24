Киянин організував схему вивозу призовників за кордон як волонтерів за $10 тис. - прокуратура
У Києві 50-річний чоловік пропонував призовникам виїхати за кордон з України з підробленими документами волонтерської організації. За свої "послуги" ділок просив $10 тис.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури
Дослівно: "Заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру".
Деталі: Ділок також пропонував у Telegram виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.
Зловмисника затримали на "гарячому" під час отримання $4 тис. за виготовлене посвідчення волонтера. В цілому злочинна діяльність киянина принесла йому 40 тис. грн зиску.
Що було раніше: Наприкінці травня силовики викрили киянина, який організував незаконне переправлення потенційних призовників через державний кордон. Правопорушник обіцяв чоловікам віком від 18-ти до 60-ти років, які шукали вихід, щоб не йти служити, безперешкодне переправлення до Молдови через пункти пропуску в Одеській області.