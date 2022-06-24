Киевлянин организовал схему вывоза призывников за границу в качестве волонтеров за $10 тыс. - прокуратура

В Киеве 50-летний мужчина предлагал призывникам выехать за границу из Украины с поддельными документами волонтерской организации. За свои "услуги" делец просил $10 тыс.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальную базу данных, которая дает право на пересечение государственной границы как волонтеру".

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Детали: Делец также предлагал в Telegram изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

Злоумышленника задержали на "горячем" при получении $4 тыс. за изготовленное удостоверение волонтера. В общей сложности преступная деятельность киевлянина принесла ему 40 тыс. грн выгоды.

Что предшествовало: В конце мая силовики разоблачили киевлянина, организовавшего незаконную переправку потенциальных призывников через государственную границу. Правонарушитель обещал мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые искали выход, чтобы не идти служить, беспрепятственную переправку в Молдову через пункты пропуска в Одесской области.