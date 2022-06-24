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Загарбники намагаються виманити захисників на окуповані території, викрадаючи їх рідних – розвідка

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 12:27
Фото скріншот

Російські загарбники викрадають родичів, включаючи дітей, військових ЗСУ, щоб потім вимагати від захисників прибути на окуповані території в обмін на життя і безпеку близьких.

Джерело: пресслужба ГО розвідки МОУ

Дослівно: "Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників".

Деталі: Найбільше таких випадків розвідка фіксує на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині. Повідомляється, що нещодавно окупанти взяли в заручники декількох дітей одного з українських військових.

Користуючись "злитими" базами даних, загарбники намагаються зв’язатись з українськими військовими та запропонувати їм свої "умови".

Що було раніше: 22 червня мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.

Теми: війнаокупаціяУкраїна
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