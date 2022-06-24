Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загарбники намагаються виманити захисників на окуповані території, викрадаючи їх рідних – розвідка

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 12:27
Загарбники намагаються виманити захисників на окуповані території, викрадаючи їх рідних – розвідка
Фото скріншот

Російські загарбники викрадають родичів, включаючи дітей, військових ЗСУ, щоб потім вимагати від захисників прибути на окуповані території в обмін на життя і безпеку близьких.

Джерело: пресслужба ГО розвідки МОУ

Дослівно: "Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників".

Реклама:

Деталі: Найбільше таких випадків розвідка фіксує на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині. Повідомляється, що нещодавно окупанти взяли в заручники декількох дітей одного з українських військових.

Користуючись "злитими" базами даних, загарбники намагаються зв’язатись з українськими військовими та запропонувати їм свої "умови".

Що було раніше: 22 червня мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаокупаціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
війна
Найуспішніший на сьогодні удар – ексголова розвідки Фінляндії про атаку на Псков
Україна знищила або пошкодила щонайменше 24 літаки в російському тилу, Криму та Білорусі − росЗМІ
За добу на фронті відбулось 35 бойових зіткнень – Генштаб
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: