Викрадення людей окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи – мер
Середа, 22 червня 2022, 19:38
Російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.
Джерело: telegram-канал ДП "НАЕК "Енергоатом" з коментарем Орлова
Пряма мова Орлова: "Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально".
Реклама:
Деталі: Мер додав, що на найвищому рівні треба порушувати питання місце перебування цих людей та їх негайного обміну.
Передісторія:
- За словами Орлова, росіяни кидають викрадених співробітників ЗАЕС до підвалів і утримують їх тижнями. Крім того, в місті майже відсутній сигнал український мобільного зв’язку й Інтернету, через що люди не можуть розрахуватися за продукти.
- Наприкінці травня невідомі підірвали під’їзд, у якому мешкає колаборант Андрій Шевчик, що очолює окупаційну адміністрацію Енергодара.
- За даними Орлова, росіяни кілька місяців тримають у заручниках його заступника Івана Самойдюка, в якого є проблеми зі здоров’ям.
- Загарбники примусово відправляють чоловіків у захопленому Енергодарі до військкоматів і "народної міліції".
- З початку окупації Енергодару мешканці неодноразово виходили на мітинги проти рсоійської окупації, але окупанти розганяли мирні демонстрації, інколи із застосуванням важкого озброєння.
ВІДЕО ДНЯ