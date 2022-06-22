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Викрадення людей окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи – мер

Денис КарловськийСереда, 22 червня 2022, 19:38
мер енергодара дмитро орлов. фото: енергоатом

Російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.

Джерело: telegram-канал ДП "НАЕК "Енергоатом" з коментарем Орлова

Пряма мова Орлова: "Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально".

Деталі: Мер додав, що на найвищому рівні треба порушувати питання місце перебування цих людей та їх негайного обміну.

Передісторія: 

  • За словами Орлова, росіяни кидають викрадених співробітників ЗАЕС до підвалів і утримують їх тижнями. Крім того, в місті майже відсутній сигнал український мобільного зв’язку й Інтернету, через що люди не можуть розрахуватися за продукти.
  • Наприкінці травня невідомі підірвали під’їзд, у якому мешкає колаборант Андрій Шевчик, що очолює окупаційну адміністрацію Енергодара.
  • За даними Орлова, росіяни кілька місяців тримають у заручниках його заступника Івана Самойдюка, в якого є проблеми зі здоров’ям.
  • Загарбники примусово відправляють чоловіків у захопленому Енергодарі до військкоматів і "народної міліції".
  • З початку окупації Енергодару мешканці неодноразово виходили на мітинги проти рсоійської окупації, але окупанти розганяли мирні демонстрації, інколи із застосуванням важкого озброєння.

Теми: ЕнергодарЗАЕСЗапорізька областьокупація
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