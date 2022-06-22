Викрадення людей окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи – мер

Російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.

Джерело: telegram-канал ДП "НАЕК "Енергоатом" з коментарем Орлова

Пряма мова Орлова: "Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально".

Деталі: Мер додав, що на найвищому рівні треба порушувати питання місце перебування цих людей та їх негайного обміну.

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