Викрадення людей окупантами в Енергодарі набуло масштабів катастрофи – мер

Російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.

Джерело: telegram-канал ДП "НАЕК "Енергоатом" з коментарем Орлова

Пряма мова Орлова: "Людей масово викрадають, місце перебування частини з них – невідоме. Решта перебувають у дуже важких умовах: їх катують струмом та знущаються як фізично, так і морально".

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Деталі: Мер додав, що на найвищому рівні треба порушувати питання місце перебування цих людей та їх негайного обміну.

Передісторія:

За словами Орлова, росіяни кидають викрадених співробітників ЗАЕС до підвалів і утримують їх тижнями. Крім того, в місті майже відсутній сигнал український мобільного зв’язку й Інтернету, через що люди не можуть розрахуватися за продукти.

Наприкінці травня невідомі підірвали під’їзд, у якому мешкає колаборант Андрій Шевчик, що очолює окупаційну адміністрацію Енергодара.

За даними Орлова, росіяни кілька місяців тримають у заручниках його заступника Івана Самойдюка, в якого є проблеми зі здоров’ям.

Загарбники примусово відправляють чоловіків у захопленому Енергодарі до військкоматів і "народної міліції".

З початку окупації Енергодару мешканці неодноразово виходили на мітинги проти рсоійської окупації, але окупанти розганяли мирні демонстрації, інколи із застосуванням важкого озброєння.