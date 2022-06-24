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Захватчики пытаются выманить защитников на оккупированные территории, похищая их родственников – разведка

"Украинская правда"Пятница, 24 июня 2022, 12:27
Фото скриншот

Российские захватчики похищают родственников, включая детей, военных ВСУ, чтобы затем потребовать от защитников прибыть на оккупированные территории в обмен на жизнь и безопасность близких.

Источник: пресс-служба ОО разведки МОУ

Дословно: "Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей".

Детали: Большинство таких случаев разведка фиксирует на Запорожье, Херсонщине, Николаевщине. Сообщается, что недавно оккупанты взяли в заложники нескольких детей одного из украинских военных.

Используя "слитые" базы данных, захватчики пытаются связаться с украинскими военными и предложить им свои "условия".

Что предшествовало: 22 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские кафиры продолжают массово похищать людей в Энергодаре, в том числе сотрудников Запорожской АЭС.

Темы: войнаоккупацияУкраина
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