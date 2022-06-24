Глава МЗС Німеччини сподівається на щоденний експорт зерна з Одеси у липні
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сподівається, що вже в липні зерно з України можна буде експортувати щодня.
Про це пише Bild, повідомляє "Європейська правда".
Бербок виступала на міжнародній конференції з безпеки харчових продуктів, скликаної федеральним урядом, і заявила, що з огляду на російську загарбницьку війну, ведеться пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту.
За її словами, однією з можливостей є сухопутний маршрут через Румунію та судноплавство через Дунай.
Цим маршрутом вже транспортують зерно, а в реалізації проєкту бере участь в тому числі німецька DB Cargo.
Раніше прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Британія готова допомогти Україні з розмінуванням узбережжя, щоб уможливити експорт врожаю морським шляхом.
Водночас дані розвідки США свідчать, що російський флот отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси й Очакова, а також замінувати гирло Дніпра, щоб унеможливити морський експорт з України.
Нагадаємо, заступник глави МЗС України Дмитро Сенік розповідав, що в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна – через Польщу та Румунію, а також веде переговори з державами Балтії.