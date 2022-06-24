Глава МИД Германии надеется на ежедневный экспорт зерна из Одессы в июле
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что уже в июле зерно из Украины можно будет экспортировать ежедневно.
Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".
Бербок выступала на международной конференции по безопасности пищевых продуктов, созванной федеральным правительством, и заявила, что, учитывая российскую захватническую войну, ведется поиск постоянных альтернативных маршрутов для экспорта из заблокированного Одесского порта.
По ее словам, одной из возможностей является сухопутный маршрут через Румынию и судоходство через Дунай.
По этому маршруту уже транспортируют зерно, а в реализации проекта участвует, в том числе, немецкая DB Cargo.
Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия готова помочь Украине с разминированием побережья, чтобы сделать возможным экспорт урожая морским путем.
В то же время, данные разведки США свидетельствуют, что российский флот получил приказ заминировать подходы к портам Одессы и Очакова, а также заминировать устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экспорт из Украины.