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Глава МИД Германии надеется на ежедневный экспорт зерна из Одессы в июле

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 13:37

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что уже в июле зерно из Украины можно будет экспортировать ежедневно.

Об этом пишет Bild, сообщает "Европейская правда".

Бербок выступала на международной конференции по безопасности пищевых продуктов, созванной федеральным правительством, и заявила, что, учитывая российскую захватническую войну, ведется поиск постоянных альтернативных маршрутов для экспорта из заблокированного Одесского порта.

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По ее словам, одной из возможностей является сухопутный маршрут через Румынию и судоходство через Дунай.

По этому маршруту уже транспортируют зерно, а в реализации проекта участвует, в том числе, немецкая DB Cargo.

Напомним, премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Британия готова помочь Украине с разминированием побережья, чтобы сделать возможным экспорт урожая морским путем.

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В то же время, данные разведки США свидетельствуют, что российский флот получил приказ заминировать подходы к портам Одессы и Очакова, а также заминировать устье Днепра, чтобы сделать невозможным морской экспорт из Украины.

Темы: Германиясельское хозяйствоУкраина
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