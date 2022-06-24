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ДСНС уже знешкодила 45 тисяч вибухонебезпечних предметів в Україні, з них 2 тисячі авіабомб

Ірина БалачукП'ятниця, 24 червня 2022, 13:57
Піротехніки вилучають авіабомбу ФАБ-500 з будинку у Харкові. Фото ДСНС

Фахівці ДСНС уже знешкодили понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів на території України, для розмінування всієї країни знадобиться не менше 10 років.

Джерело: пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ 24 червня

Пряма мова Хорунжого: "Це оптимістичні підрахунки, бо ми ще не знаємо, що відбувається на територіях, де ведуться активні бойові дії. І що ми побачимо, коли звільнимо їх від окупантів. Підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн".

Деталі: За його словами, наразі очищено понад 62 тисячі гектарів території, знешкоджено понад 45 тисяч вибухонебезпечних предметів, з них близько 2 тисяч авіаційних бомб.

Також фахівці ДСНС проводять розмінування і водних об’єктів.

Зокрема, вже очистили близько 33 гектарів акваторій на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Там вилучили і знешкодили 664 вибухонебезпечні предмети.

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Теми: ДСНСУкраїнавійна
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