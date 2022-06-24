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ГСЧС уже обезвредила 45 тысяч взрывоопасных предметов в Украине, из них 2 тысячи авиабомб

Ирина БалачукПятница, 24 июня 2022, 13:57
ГСЧС уже обезвредила 45 тысяч взрывоопасных предметов в Украине, из них 2 тысячи авиабомб
Пиротехники изымают авиабомбу ФАБ-500 с крыши дома в Харькове. Фото ГСЧС

Специалисты ГСЧС уже обезвредили более 45 тысяч взрывоопасных предметов на территории Украины, для разминирования всей страны понадобится не менее 10 лет.

Источник: пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ 24 июня

Прямая речь Хорунжого: "Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн".

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Детали: По его словам, в настоящее время очищено более 62 тысяч гектаров территории, обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб.

Также специалисты ГСЧС проводят разминирование и водных объектов.

В частности, уже очистили около 33 гектаров акваторий в Киевской, Сумской, Запорожской, Николаевской областях. Там изъяли и обезвредили 664 взрывоопасных предмета.

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Темы: ГСЧСУкраинавойна
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