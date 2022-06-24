Мер Федоров: Партизани оголосили винагороду за голову гауляйтера Мелітополя у $10 тис.

Українські партизани оголосили "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя. Вони запропонували $10 тис. за голову ставленика російських військових.

Джерело: Міський голова Мелітополя Іван Федоров у медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова Федорова: "Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію у $10 тис."

Реклама:

Деталі: Федоров додав, що за такі кошти самі російські окупанти погодяться "зачистити" свого ставленика.

Також мер перерахував основні проблеми Мелітополя під окупацією, серед яких безробіття, відсутність коштів на прожиття у людей, а також дорожнеча на продукти харчування.

Вкрай важкою залишається і безпекова ситуація – окупанти продовжують викрадати людей. Останній випадок – посеред служби викрали пастора церкви.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Наприкінці травня після вибуху фейкового "губернатора" у Мелітополі гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко почала відмовлятися від посади через побоювання за своє життя.