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Мер Федоров: Партизани оголосили винагороду за голову гауляйтера Мелітополя у $10 тис.

"Українська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 13:58
Фото Іван Федоров у Facebook

Українські партизани  оголосили "полювання" на гауляйтера окупованого Мелітополя. Вони запропонували $10 тис. за голову ставленика російських військових.

Джерело: Міський голова Мелітополя Іван Федоров у медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова Федорова: "Наші партизани сьогодні відкрили судове полювання. По всьому місту розвісили оголошення про те, що за голову основного гауляйтера вони оголосили премію у $10 тис."

Деталі: Федоров додав, що за такі кошти самі російські окупанти погодяться "зачистити" свого ставленика.

Також мер перерахував основні проблеми Мелітополя під окупацією, серед яких безробіття, відсутність коштів на прожиття у людей, а також дорожнеча на продукти харчування.

Вкрай важкою залишається і безпекова ситуація – окупанти продовжують викрадати людей. Останній випадок – посеред служби викрали пастора церкви.

Що було раніше: Наприкінці травня після вибуху фейкового "губернатора" у Мелітополі гауляйтер Мелітополя Галина Данильченко почала відмовлятися від посади через побоювання за своє життя.

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Теми: війнаМелітополь
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