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Мэр Федоров: Партизаны объявили вознаграждение за голову гауляйтера Мелитополя в $10 тыс.

"Украинская правда"Пятница, 24 июня 2022, 13:58
Фото Иван Федоров в Facebook

Украинские партизаны объявили "охоту" на гауляйтера оккупированного Мелитополя. Они предложили $10 тыс. за голову ставленника российских военных.

Источник: Городской голова Мелитополя Иван Федоров в медиацентре "Україна – Укрінформ"

Прямая речь Федорова: "Наши партизаны сегодня открыли судебную охоту. По всему городу развесили объявленияе о том, что за голову основного гауляйтера они объявили премию в $10 тыс."

Детали: Федоров добавил, что за такие средства сами российские оккупанты согласятся "зачистить" своего ставленника.

Также мэр перечислил основные проблемы Мелитополя под оккупацией, среди которых безработица, отсутствие средств на проживание у людей, а также дороговизна на продукты питания.

Крайне тяжелой остается и ситуация с безопасностью – оккупанты продолжают похищать людей. Последний случай – посреди службы похитили пастора церкви.

Что предшествовало: В конце мая после взрыва фейкового "губернатора" в Мелитополе гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко начала отказываться от должности из-за опасений за свою жизнь.

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Темы: войнаМелитополь
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