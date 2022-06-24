Мэр Федоров: Партизаны объявили вознаграждение за голову гауляйтера Мелитополя в $10 тыс.

Украинские партизаны объявили "охоту" на гауляйтера оккупированного Мелитополя. Они предложили $10 тыс. за голову ставленника российских военных.

Источник: Городской голова Мелитополя Иван Федоров в медиацентре "Україна – Укрінформ"

Прямая речь Федорова: "Наши партизаны сегодня открыли судебную охоту. По всему городу развесили объявленияе о том, что за голову основного гауляйтера они объявили премию в $10 тыс."

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Детали: Федоров добавил, что за такие средства сами российские оккупанты согласятся "зачистить" своего ставленника.

Также мэр перечислил основные проблемы Мелитополя под оккупацией, среди которых безработица, отсутствие средств на проживание у людей, а также дороговизна на продукты питания.

Крайне тяжелой остается и ситуация с безопасностью – оккупанты продолжают похищать людей. Последний случай – посреди службы похитили пастора церкви.

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Что предшествовало: В конце мая после взрыва фейкового "губернатора" в Мелитополе гауляйтер Мелитополя Галина Данильченко начала отказываться от должности из-за опасений за свою жизнь.